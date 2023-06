Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Zahnarztpraxis, Täter stehlen Geld und Schmuck

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Zahnarztpraxis an der Permer Straße in Laggenbeck eingebrochen. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag (01.06.23), 19.00 Uhr und Freitag (02.06.23), 07.20 Uhr. Die Täter brachen in der Praxis, die an der Ecke Brüder-Grimm-Straße liegt, einen Geldtresor auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck und kieferorthopädische Materialien. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

