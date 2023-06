Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in zwei Bäckereien, Bargeld erbeutet

Emsdetten (ots)

An der Borghorster Straße und an der Taubenstraße sind unbekannte Täter jeweils in Bäckereien eingebrochen. An der Borghorster Straße, neben dem Aldi-Markt, hebelten Einbrecher zwischen Samstag (03.05.23), 18.45 Uhr und Sonntag (04.06.23), 06.50 Uhr einen Nebeneingang zur Bäckerei auf. Die Täter stahlen einen Tresor, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Durch die Zerstörung der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der leere Tresor wurde später in der Nähe des Tatorts aufgefunden. An der Taubenstraße/Ecke Brookweg brachen unbekannte Täter die Tür zum Lagerraum einer Bäckerei auf. Im Verkaufsraum hebelten sie eine Kasse auf und stahlen daraus einen vierstelligen Geldbetrag. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 Uhr am Samstagmittag und 06.45 Uhr am Sonntagmorgen. Die Polizei ermittelt zu diesen Einbruchdiebstählen und nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

