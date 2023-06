Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall, eine Person leicht, eine schwer verletzt

Altenberge (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.06.23) ist die Polizei gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der L874 gerufen worden. Dort waren zwei Autos miteinander kollidiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen bereits vor Ort. Zuvor war eine 26-jährige Autofahrerin mit einem lilafarbenen Nissan Micra aus Billerbeck auf der L874 in Richtung Havixbeck gefahren. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger aus Altenberge mit einem schwarzen VW Golf Plus aus Richtung Kümper kommend in Richtung Hohenholter Straße. Er fuhr geradeaus in die Kreuzung ein und auf der Fahrbahn der Billerckerin kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Nissan der 26-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert und blieb auf der linken Seite liegen. Der VW Golf wurde ebenfalls stark beschädigt. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Kranken-haus gebracht. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos hatten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell