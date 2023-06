POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Campingplatz-Lager, Bargeld gestohlen

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (01.06.23) - zwischen 20.45 Uhr am Mittwochabend (31.05.23) und 09.00 Uhr am nächsten Morgen - in ein Hotel an der Straße Kreimershoek in Bevergern eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Hintertür zum Hotel auf und gelangten so ins Gebäude. Es gibt entsprechende Spuren. Die Einbrecher stahlen ein Kellner-Portemonnaie mit ...

