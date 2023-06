POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht, 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Saerbeck (ots) - Am Sonntag (28.05.23) ist es auf dem Parkplatz am Badesee in Saerbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.50 Uhr wurde ein dort geparkter, grauer VW Caddy im linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 1000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. ...

