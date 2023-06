Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Westerkappeln, Verdächtiges Fahrzeug löst Polizeieinsatz aus, Nachtrag

Lotte, Westerkappeln (ots)

Nachdem ein verdächtiges Fahrzeug und drei flüchtende Personen am Mittwoch (31.05.2023) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst haben, sind die Fahndungsmaßnahmen ergebnislos eingestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Audi A6 aufgrund eines technischen Defekts auf der A 30 an der Anschlussstelle Lotte liegen geblieben sein. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Auto um das Fluchtfahrzeug nach einer Geldautomatensprengung in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau, Sachsen) handelt könnte. Die Ermittlungen hierzu dauen an. Presseauskünfte erteilt die Polizeidirektion Zwickau, Telefon 0375/428-4006.

Erstmeldung vom 31.05.2023 - 13.45:

Lotte, Westerkappeln, Verdächtiges Fahrzeug löst Polizeieinsatz aus In Westerkappeln läuft ein größerer Polizeieinsatz. Am Mittwochmorgen (31.05.2023) gegen 07.30 Uhr meldeten Passanten ein verdächtiges Fahrzeug an der BAB 30, Anschlussstelle Lotte. Hierbei handelte es sich um einen dunklen Audi A6 ohne Kennzeichen. Zeugen beobachteten drei dunkel gekleidete Personen, die sich zu Fuß vom Fahrzeug entfernten. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht das Fahrzeug im Zusammenhang mit einer Straftat. Die Ermittlungen hierzu laufen. Für Fahndungsmaßnahmen ist unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Einsatz dauert an. Zurzeit ist die Anschlussstelle Lotte in FR Amsterdam gesperrt. Die Polizei hat den Audi sichergestellt. Das Fahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

