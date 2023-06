Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Lengerich, zwei Radfahrer nach Stürzen schwer verletzt

Emsdetten (ots)

In Emsdetten und in Lengerich hat es jeweils Alleinunfälle von Fahrradfahrern gegeben. Beide Radfahrer wurden schwer verletzt.

In Emsdetten stürzte am Samstag (03.05.23) gegen 15.15 Uhr eine 47-jährige Frau aus Emsdetten auf der Straße An den Klärteichen, nahe des Skaterparks. Die Radfahrerin verletzte sich schwer. Zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Helm. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In Lengerich fuhr ein 59-jähriger Mann am Samstagabend gegen 18.50 Uhr mit seinem E-Bike auf der Straße Zur alten Gießerei in Richtung Gempt-Halle. An einer Fahrbahnschwelle stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der 59-Jährige Lengericher trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Lengericher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dieser Stelle weist die Polizei noch einmal darauf hin, wie wichtig es ist, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, er schützt aber vor schweren Verletzungen. Die Kreispolizei Steinfurt rät dringend zum Tragen eines Helms - egal ob auf dem Fahrrad, Pedelec, E-Bike oder E-Scooter. Schützen Sie sich! Außerdem appelliert die Polizei: Fahrradfahren und Alkohol - das verträgt sich nicht. Mehr dazu im Internet: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/start-der-fahrradsaison-2023

