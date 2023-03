Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am heutigen Mittwochmorgen (08.03., 07.55 Uhr) ereignete sich im Kreisverkehr Westring/ Wieksweg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhr die 16-jährige Rheda-Wiedenbrückerin mit ihrem Fahrrad den Westring stadteinwärts und beabsichtigte am Kreisverkehr in den Wieksweg abzubiegen. Aufgrund der Verkehrslage hielt die Radfahrerin am Eingang des Kreisverkehrs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grau/ silbernen Pkw befand sich im Kreisverkehr und beabsichtigte augenscheinlich den Kreisverkehr am Westring stadtauswärts zu verlassen. Hierfür setzte der Fahrer den Blinker. Unvermittelt verließ der Pkw-Fahrer dann aber erst eine Ausfahrt weiter, in Richtung Wieksweg, den Kreisverkehr. Als die 16-Jährige zur gleichen Zeit in den Kreisverkehr einfahren wollte, touchierte der Pkw-Fahrer das Mädchen. Bei der Kollision wurde die 16-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wieksweg fort.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Unfallsituation oder dem Fahrer des grau/ silbernen Pkw machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

