Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb auf frischer Tat überführt - Verurteilung im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens angeregt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf frischer Tat wurde am Montagnachmittag (06.03., 15.20 Uhr) ein Ladendieb in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße ertappt. Er versuchte mehrere Artikel in seiner Kleidung aus dem Laden zu schmuggeln. Bei dem Versuch den Laden zu verlassen, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen.

Der 43-jährige Mann aus Rumänien hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft sah die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren erfüllt und stellte den Antrag zur Verurteilung im Rahmen dessen. Am Dienstagvormittag wurde der 43-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haft bis zur Hauptverhandlung an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell