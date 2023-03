Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei hochwertige Audis in Rheda gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Autodiebe in der vergangenen Mittwochnacht (07.03. - 08.03.) im Ortsteil Rheda zu und entwendeten hochwertige Audis. An der Mahlerstraße haben die Täter einen weißen Audi A5 Sportback (Baujahr 2019) im Zeitraum von 21.00 Uhr - 03.30 Uhr vom Grundstück eines Wohnhauses gestohlen. An dem Audi waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-IO 4196 angebracht.

Darüber hinaus führt die Kriminalpolizei Gütersloh derzeitig Ermittlungen zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl aus der vergangenen Nacht. Im Tatzeitraum von 18.00 Uhr - 06.30 Uhr haben Autodiebe am Brahmsweg einen weißen Audi Q5, Baujahr 2018, gestohlen. Der Wagen stand ebenfalls auf einem Privatgrundstück. Bis zum Diebstahl waren die Kennzeichen GT-RC 2708 angebracht.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Gütersloh gehen aktuell von einem Tatzusammenhang aus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an der Mahlerstraße, am Brahmsweg oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

