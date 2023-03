Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher ermittelt - Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Nordwall Ende Februar (24.02. - 26.02.) hat die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Gütersloh die Ermittlungen dazu aufgenommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5450854 Im Zuge derer kamen die Ermittler auf die Spur eines 24-jährigen Mannes aus Rheda-Wiedenbrück. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Mann nicht nur in das Einfamilienhaus, sondern auch in einen Keller eines Hauses an der Straße Am Eusternbach eingebrochen ist. Der Tatzeitraum dort liegt zwischen dem 18.02. und dem 25.02..

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte aufgrund der Ermittlungsergebnisse den Antrag auf Untersuchungshaft gegen den 24-jährigen Mann. Eine Richterin erließ am Montag, 06.03. einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell