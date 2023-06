Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnen und Parkbank in Brand

Greven (ots)

An der Bergstraße haben in der Nacht zu Dienstag (06.06.23) mehrere Mülltonnen gebrannt. Gegen 00.20 Uhr nachts ging der Notruf eines Zeugen in der Polizeileitstelle ein. Neben den Tonnen brannte bei Eintreffen der Beamten auch eine Parkbank lichterloh. Kurz darauf traf die Feuerwehr am Einsatzort ein und löschte das Feuer. Die Tonnen brannten komplett aus. Die Parkbank sowie eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Wie der Brand entstand, ist noch unklar. Die Ursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei in Greven nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

