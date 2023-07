Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/ Schwerzen: Rund fünf Kilo Erdbeeren von Feld entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Zu einem Diebstahl von Erdbeeren soll es am Dienstag, 04.07.2023 gegen 17.10 Uhr auf einem Erdbeerfeld beim Fahrradweg Wutachdamm in Richtung Lauchringen gekommen sein. Eine Frau und ein Mann, beide zirka 30 Jahre alt, sollen rund fünf Kilogramm Erdbeeren im Wert von 25 Euro unberechtigt vom Feld geerntet haben. Das Feld ist frei zugänglich und liegt zirka 300 Meter nach der Wutachbrücke. Eine Zeugin befand sich in der Nähe und sprach die beiden an, welche mit zwei gefüllten Plastiktüten in einer ihr nicht bekannten Sprache antworteten und anschließend mit Fahrrädern flüchteten. Der Mann war rund 180 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und einen hellen Teint. Die Frau war rund 160 cm groß, hatte lange blonde Haare zu einem Zopf gebunden und ebenfalls einen hellen Teint. Die beiden Flüchtigen hatten jeweils ein helles und ein dunkles, neuwertiges Mountainbike dabei. Da der Fahrradweg stark frequentiert ist hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) auf weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden.

