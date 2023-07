POL-FR: Sankt Märgen, Thurner, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde auf dem Krankenhausparkplatz in der Körnerstraße ein weißer Audi Q7 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro. Der Schaden an dem Audi könnte durch eine Anhängerkupplung verursacht worden sein. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem ...

