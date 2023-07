Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Körperverletzung nach Festbesuch - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, kam es auf dem Heimweg von der "Wave Night" am Sonntag, 25.06.2023 gegen 03.00 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29 Jahre alten Mannes. Dieser war zuvor mit seiner Frau und Freunden an der Veranstaltung. Zusammen machten sie sich auf den Heimweg und wurden unvermittelt in der Konstantin-Fehrenbach-Straße von hinten von zwei männlichen Personen aggressiv beleidigt. Von einem der beiden Männer bekam der 29-jährige einen Faustschlag ins Gesicht, sodass er einen doppelten Unterkieferbruch erlitt und in einer Klinik operiert werden musste. Die Angreifer entfernten sich nach dem Faustschlag in unbekannte Richtung. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Beide zwischen 190 - 195 cm groß, kräftige Statur und dunkle blonde Haare. Einer trug vermutlich eine schwarze Weste mit einem Schriftaufzug.

Der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) sucht Zeugen, die Angaben zu den Angreifern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden.

