Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen bei Schrebergarten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine weitere Sachbeschädigung in Form von Kratzern auf Fahrzeugen wurden der Polizei am Montag, 03.07.2023 gemeldet. Ein roter Peugeot wurde zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Hauensteinstraße, in Höhe der Schrebergärten auf der linken Seite durch Kratzspuren beschädigt. Bereits in den vergangenen Tagen wurde das selbe Fahrzeug von Unbekannten durch Kratzer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 4000 Euro. Weiter waren ein VW und ein Seat von den Sachbeschädigungen betroffen, teils bereits am vergangenen Wochenende. Auch hier beläuft sich der Sachschaden im vierstelligen Euro Bereich.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

md/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell