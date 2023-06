Polizei Mettmann

POL-ME: Kontrolleinsatz im Rahmen des "Zoom-Projektes" - Langenfeld

Monheim am Rhein - 2306094

In Langenfeld und Monheim am Rhein hat die Kreispolizeibehörde Mettmann im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt Zoom" zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität am Donnerstag (22. Juni 2023) einen Kontrolleinsatz durchgeführt.

Das sind die Ergebnisse:

Im Kontrollzeitraum zwischen 17 Uhr und 23 Uhr führte die Polizei insgesamt 26 Fahrzeug- und 42 Personenkontrollen in den beiden Städten durch. Hierbei trafen die Beamten in Langenfeld vor dem dortigen Rathaus auf zwei gerade einmal 14 und 15 Jahre alte Jugendliche. Beide führten nicht nur Cannabis mit sich, sondern auch noch verbotene Gegenstände: So hatte der 14-Jährige einen Teleskopschlagstock in seinem Hosenbund, der 15-Jährige gar ein verbotenes Messer. Die Waffen wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In Monheim am Rhein stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrollen bei einem 33-Jährigen ein verbotenes Springmesser sicher.

Im Rahmen der Fahrzeugkontrollen stießen die Polizeibeamten zudem auf drei Fahrzeugführer, die keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Auch hier wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Aufgrund der Wettersituation mit immer wieder einsetzenden starken Regenschauern und Gewittern waren während des Einsatzes am Donnerstag deutlich weniger Personen anzutreffen, als üblich. Die Polizei wird daher auch in Zukunft im Rahmen ihres Projektes "Zoom" Präsenz zeigen, mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

