Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Erkrath - 2306091

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Ein bislang noch unbekannter Täter ist am Mittwoch (21. Juni 2023) im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr in ein Haus an der Kuhstraße in Langenberg eingebrochen. Die Bewohnerin des Hauses hatte sich zu dem Zeitpunkt im Garten befunden. Als sie in ihr Haus zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht worden und völlig durchwühlt war. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein, konnte jedoch keine verdächtigen Personen antreffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag (20. Juni 2023) auf Mittwoch (21. Juni 2023) gleich zwei Einbrüche in Kindergärten in Erkrath registriert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die Täter im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch über die Außenmauer eines Kindergartens an der Kirchstraße geklettert, ehe sie dann eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend wurden sämtliche Räume des Kindergartens nach Wertgegenständen durchsucht - hierzu brachen die Täter auch noch die Bürotür der Kindergartenleitung auf. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch waren noch unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Falkenstraße eingebrochen. Hier wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, durch das die Täter in die Räumlichkeiten der Kita gelangten. Entwendet wurde unter anderem das Bargeld aus den Frühstückskassen der Kindergartengruppen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche in die Kindergärten in einem Tatzusammenhang stehen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell