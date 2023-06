Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Auto fährt Fußgänger an und fährt weiter

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ging ein Kunde des Lidl-Marktes auf der Poststraße in Kaldenkirchen mit seinem Einkaufswagen über den Parkplatz, als plötzlich ein Auto rückwärts aus einer Parklücke fuhr und gegen den 53-Jährigen Niederländer fuhr. Der Wagen hielt an, und der Fahrer sagte in englischer Sprache, dass es ja nicht zu einem Unfall gekommen sei. Anschließend stieg eine Frau als Beifahrerin in das Auto und der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich weiter zu kümmern. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen blauen Opel Zafira mit niederländischem Kennzeichen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die 02162/377-0. /wg (584)

