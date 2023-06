Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin von E-Auto überollt- schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwochvormittag um 10:30 Uhr verletzte sich eine 61-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Kempen auf der Rabenstraße schwer. Die 61-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad über den Donkwall und wollte die Rabenstraße überqueren. Nach eigenen Angaben hörte sie weder ein Auto kommen, noch sah eines fahren, sodass sie die Straße überquerte. Von der linken Seite fuhr zeitgleich ein bevorrechtigtes Elektroauto auf der Rabenstraße. Der Fahrer, ein 91-jähriger Kempener, fuhr in Richtung des Donkrings und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde vom Auto vermutlich im Bereich der Beine überrollt. Mit den Füßen blieb die Frau unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten die schwer verletzte Frau befreien und anschließend in ein Krankenhaus bringen. Die Zahl an Elektroautos auf den Straßen nimmt seit einiger Zeit zu. Verlassen Sie sich nicht rein auf ihr Gehör. Fahren Sie Kreuzungsbereiche, vor allem schlecht einsehbare, immer vorsichtig an und schauen genau, ob vielleicht doch ein anderer Verkehrsteilnehmer unterwegs ist. /cb (580)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell