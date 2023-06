Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vermisste 16-Jährige -Öffentlichkeitsfahndung-

Willich (ots)

Mit Bild sucht die Polizei nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Willich, die durch eine Betreuungseinrichtung in Willich als vermisst gemeldet wurde. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Die 16-Jährige hat Kontakte in den Rhein-Kreis-Neuss. Es ist deshalb möglich, dass sie sich in diesem Bereich aufhält. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte über die 110. Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/107850 /wg (582)

