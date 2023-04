Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Tierischer Eindringling gestellt

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Ein Hausbewohner meldete am Montag gegen 18:20 Uhr einen Eindringling in seinem Keller in der Königsberger Straße in Karlsruhe. Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe Waldstadt rückte an und konnte den wild umherspringenden "Störenfried" auf frischer Tat ertappen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde der Eindringling als Eichhörnchen identifiziert. Das Tier hatte kein Diebesgut bei sich und konnte der eingesetzten Polizeistreife glaubhaft machen, sich lediglich verirrt zu haben. Daher wurde das süße Nagetier auf freie Pfoten entlassen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell