POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei warnt vor Diebstähle aus Fahrradkörben im Stadtgebiet

Karlsruhe - Polizei warnt vor Diebstähle aus Fahrradkörben im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Über die Ostertage waren erneut Taschendiebe im Karlsruher Stadtgebiet aktiv und entwendeten unbemerkt Gegenstände aus Fahrradkörben von Radfahrerinnen.

Am Dienstagabend wurde eine 61-jährige Radfahrerin auf dem Heimweg durch die Innenstadt und die Weststadt Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Die Frau hatte ihren Rucksack in ihrem Fahrradkorb abgelegt und war dann losgefahren. Erst später stellte sie fest, dass Unbekannte sie wohl im Vorbeifahren oder an einer Ampel unbemerkt bestohlen hatten.

Auch einer 27-jährige Fahrradfahrerin entwendeten unbekannte Diebe am Sonntagabend während der Fahrt die Handtasche, welche sie in ihrem Korb verstaut hatte.

Da zuletzt weitere vergleichbare Diebstähle vorwiegend in der Innenstadt und Weststadt zur Anzeige gebracht wurden, warnt die Polizei eindringlich vor Taschendieben, die an Ampeln oder während der Fahrt Taschen oder Rucksäcke aus Gepäckträgerkörben entwenden. Die Täter nutzen zumeist Wartezeiten der Radfahrer an Ampeln und Überwegen aus oder entwenden die Taschen im Vorbeifahren. Teilweise gehen die Diebe dabei so geschickt vor, dass die Geschädigten den Diebstahl erst mit erheblichem Zeitverzug bemerken. Die zumeist weiblichen Geschädigten beschrieben die Täter wiederholt als Jugendliche und junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild, die selbst mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Da es die Taschendiebe vornehmlich auf Handtaschen oder Rucksäcke abgesehen haben, die ohne zusätzliche Sicherung in Fahrradkörben liegen, rät die Polizei zu folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Bewahren Sie keine Wertgegenstände im Fahrradkorb auf. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Sichern Sie Taschen mit Gurten oder nutzen Sie verschließbare Satteltaschen. - Vermeiden Sie Ablenkung durch Kopf-/Ohrhörer. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

