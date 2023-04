Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Ettlingen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Eindringlinge wohl in der Zeit zwischen Donnerstag und Dienstag über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Kindergartens in der Friedrichstraße. In der Folge durchwühlten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt.

Ein Tatzusammenhang mit weiteren Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und mehrere Kirchen am vergangenen Wochenende in Ettlingen kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter 07243 32000 Zeugenhinweise entgegen.

