Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Auto im Gleisbett festgefahren

Karlsruhe (ots)

Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr sich am Dienstag gegen 21:15 Uhr im Gleisbett im Haltestellenbereich "Friedrichstraße" in Linkenheim-Hochstetten fest. Das Auto wurde mittels Kran geborgen. Durch die Fahrt im Gleisbett wurde zudem ein Verteilerkasten der Straßenbahnen beschädigt, weshalb der Bahnverkehr zu Reparaturzwecken kurzzeitig stillgelegt werden musste. Die Frau gab an, sich verirrt zu haben und irrtümlicherweise im Bereich Karlsruher Straße in die Schienen geraten zu sein.

Im weiteren Verlauf trat der 54-jähriger Beifahrer der Frau negativ in Erscheinung. Immer wieder näherte er sich im Rahmen der Bergungsarbeiten den eingesetzten Polizeibeamten und verlangte das verunfallte Auto an Ort und Stelle zu belassen. Der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann wurde zunehmend aggressiver und ging auf die Polizeibeamten los. Im Rahmen der Festnahme erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell