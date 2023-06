Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Bei Unfall schwer verletzt - Radfahrerin missachtet 'Vorfahrt achten'

Grefrath (ots)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 07.50 Uhr an der Kreuzung Hinsbecker Straße / Im Mayfeld. Eine 15-jährige Schülerin aus Grefrath fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße 'Im Mayfeld' und wollte die Hinsbecker Straße überqueren. Dabei missachtete sie offenbar das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Ein 59-jähriger Nettetaler, der mit seinem Pkw auf der Hinsbecker Straße in Richtung Grefrath Innenstadt unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Die 15-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie stationär aufgenommen werden. /wg (583)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell