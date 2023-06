Polizei Mettmann

POL-ME: Nach tödlichem Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs - Mettmann - 2306092

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung 2306085 berichtete (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5540252) kam es am Mittwoch (21. Juni 2023) in Mettmann auf der Osttangente zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Hierbei war ein 67-jähriger Mettmanner ums Leben gekommen.

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Polizei in Erfahrung bringen, dass eine namentlich bislang nicht bekannte Zeugin mit ihrem heranwachsenden Sohn und dessen Freund unmittelbar nach dem Unfall an dem verunfallten Smart nach dem Rechten geschaut hatte. Zudem ist der Polizei bekannt, dass es sich bei der Frau um eine Krankenschwester gehandelt haben soll. Leider musste die Frau vor Ort feststellen, dass der Fahrer bereits verstorben war. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs sowie um weitere seelsorgerische Betreuung anzubieten bittet die Polizei nun darum, dass sich die Zeugin noch einmal mit der Polizei unter der Rufnummer 02104 982-6250 in Verbindung setzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Smarts möglicherweise kurz vor dem Aufprall einen internistischen Notfall erlitten hatte oder ein Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall war. Hinweise auf eine Ablenkung durch eine Handynutzung ergaben sich keine.

