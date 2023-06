Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Erkrath - 2306093

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung 2306091 vermeldet hatte, hatte die Polizei in Erkrath in der Nacht zu Mittwoch (21. Juni 2023) zwei Einbrüche in Kindertagesstätten in Erkrath registriert (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5540503).

--- Korrektur ---

Wie fälschlicherweise in der Pressemeldung behauptet, hat es in der Nacht zu Mittwoch nicht zwei Einbrüche in Kindertagesstätten in Erkrath gegeben, sondern sogar vier. Neben den beiden bereits erwähnten Einbrüchen in Kindergärten an der Kirchstraße und der Falkenstraße, waren die Täter in der gleichen Nacht auch noch in einen Kindergarten an der Fasanenstraße sowie in einen Kindergarten an der Schinkelstraße eingebrochen. Welche Beute die Einbrecher gemacht haben, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

