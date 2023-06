Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Auffahrunfall auf der A28 im Bereich der Gemeinde Hude +++ Drei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden

Am Freitag, 23.06.2023 gegen 15:54 Uhr kam es auf der A28 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-Jähriger aus Schortens übersah den vor ihm abbremsenden Pkw eines 44-jährigen Niederländers und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, der von einer 32-Jährigen aus Syke geführt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden der 44-jährige Niederländer, seine 36-jährige Beifahrerin aus Spanien und die 32-jährige Fahrzeugführerin aus Syke leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 36000,-EUR. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf der A28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee (mit Bild) +++ Presseaufruf

Am Freitagmorgen, 23.06.2023, gegen 08:45 Uhr stellte die Autobahnpolizei Ahlhorn im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen erheblichen Schutzplankenschaden auf der A28 in Richtung Bremen bei km 108 (Gem. Ganderkesee) fest. Ein Fahrzeug, vermutlich ein weißer Sattelzug, kam zuvor in diesem Bereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden 60 Meter Außenschutzplanke beschädigt und die Berme aufgewühlt. Das Fahrzeug prallte am Ende gegen ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend vom Unfallort. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug rechtsseitig stark beschädigt ist. Es konnten Plastikteile gesichert werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit vom Unfallverursacher stammen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000,-EUR. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn unter der Tel.: 04435-93160 zu melden.

