POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Nordenham vom 24.06.2023

+++ Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++

26954 Nordenham, Lange Str. 107

In der Zeit von Donnerstag, dem 22. Juni 2023, 10:10 Uhr bis 10:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Lange Straße in Nordenham ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten BMW X1 in blau und entfernte sich dann unerlaubt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordenham unter 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Diebstahl einer Baggerschaufel +++

26954 Nordenham, Strandallee

In der Zeit von Donnerstag, dem 22. Juni.2023, 17:00 Uhr, bis Freitag, dem 23. Juni.2023, 06:45 Uhr, wurde von einer Baustelle an der Strandallee in Nordenham durch eine bislang unbekannte Täterschaft die Schaufel eines Hydraulikbaggers entwendet. Die Baustelle befindet sich in der Nähe des dortigen Segelclubs. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordenham unter 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

