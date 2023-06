Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst : Einbruch in Jugendzentrum

Brand von Parzellengebäude

Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Delmenhorst (ots)

+++ Einbruch in Jugendzentrum +++

27753 Delmenhorst, Oldenburger Str. 49

In der Nacht von Donnerstag dem 22.06.2023 auf Freitag zerstörte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Jugendzentrums in der Oldenburger Straße. Anschließend verschaffte er sich hierüber Zutritt in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob hierbei etwas erlangt wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Brand eines Parzellengebäudes +++

27753 Delmenhorst, Burggrafendamm 22, KGV Deichhorst e.V.

Am frühen Morgen des 24.06.2023 wird gegen 02:33 Uhr der Brand eines Parzellengebäudes im Kleingartenverein Deichhorst gemeldet. Das Feuer greift während der Alarmierung der Feuerwehr auf das gesamte Gebäude über und zerstörte dieses vollständig. Die Brandursache, sowie eine Schadenssumme sind bislang nicht benennbar. Des Weiteren konnte der Eigentümer der Parzelle noch nicht ermittelt werden.

+++ Trunkenheitsfahrt mit mehreren Verkehrsunfällen +++

27753 Delmenhorst, Von-Lindern-Straße / Ruselerweg

Am 24.06.2023 befährt ein 25-jähriger Delmenhorster um 01:53 Uhr mit seinem PKW die Von-Lindern-Straße und verunfallt hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Als der Unfallverursacher von einem Zeugen angesprochen wird, entfernt sich ersterer weiter in Richtung Dwostraße und verunfallt kurze Zeit später mehrfach mit einem geparkten PKW im Ruselerweg. Dort kann er durch eintreffende Polizeibeamte angehalten werden. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Unfallverursacher 2,01 Promille. Es erfolgte eine Führerscheinbeschlagnahme, eine Blutprobe, sowie die Einleitung mehrerer Strafverfahren gegen ihn.

