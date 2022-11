Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis; Fahren unter BtM-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss, ohne Fahrerlaubnis und mit unterschlagenem Kleintransporter auf der Autobahn 1 unterwegs

Beamte der Autobahnpolizei stoppten am Samstag, 19.11.22, gegen 01:00 Uhr, einen Kleintransporter auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt. Die Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,48 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrer, ein türkischer Staatsangehöriger, sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt und er den Kleintransporter unterschlagen hatte. Dem 25-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Der Kleintransporter wurde entsprechend gesichert und wird seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Autobahn 1 unterwegs

Am Freitag, 18. November 2022, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn um 21:30 Uhr einen Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Cappeln. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 52-Jährige aus Recklinghausen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurden im Fahrzeug mehrere Verpackungen mit vermeintlichen Betäubungsmitteln gefunden und beschlagnahmt. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Straf- und Bußgeldverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

