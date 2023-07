Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gemeldeter Kellerbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldshuter Straße wurde der Polizei am Montag, 03.07.2023 gegen 12.30 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort wurde festgestellt, dass nicht der Keller brannte, sondern aus ungeklärter Ursache lediglich die Kartons, welche als Dämmschutz vor dem Kellerfenster angebracht waren. Durch die Hitze zersplitterte das Fenster und der Rauch drang in den Keller. Durch einen Anwohner konnte der Brand weitgehend mit einem Eimer Wasser gelöscht werden. Der Schaden am Fenster und der Fassade dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

md/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell