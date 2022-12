Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1563) Mann in Gleisbett gestoßen - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (31.12.2022) wurde am Erlanger Bahnhof ein 20-Jähriger von Unbekannten in das Gleisbett gestoßen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der 20-Jährige befand sich gegen 01:45 Uhr mit einem Bekannten am Bahnsteig des Gleis 3 am Erlanger Bahnhof. Dort geriet er aus noch nicht geklärter Ursache mit einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender in Streit.

Die zunächst verbale Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 20-Jährige geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf stieß ein Unbekannter aus der Gruppe den 20-Jährigen in das Gleisbett.

Der Zugführer eines einfahrenden Zuges erfasste die Situation und konnte durch eine entsprechende Bremsung eine Kollision mit dem 20-Jährigen verhindern. Der Begleiter und ein weiterer Passant halfen dem 20-Jährigen dann aus dem Gleisbett. Der junge Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die unbekannte Personengruppe stieg daraufhin in den eingefahrenen Zug und fuhr davon.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Fahrgäste des Zuges, welche Hinweise zur Identität der unbekannten Personengruppe machen können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell