Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher am Hansaplatz unterwegs - Polizei verzeichnet mehrere Einbrüche

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Hansaplatz

19.06.2023, 16.15 Uhr - 17.00 Uhr

19.06.2023, 18.00 Uhr - 20.06.2023, 05.50 Uhr 19.06.2023, 07.55 - 20.06.2023, 07.55 Uhr 19.06.2023, 18.15 Uhr - 20.06.2023, 07.00 Uhr 19.06.2023, 18.30 Uhr - 20.06.2023, 07.10 Uhr

Mehrere Ganoven treiben in den letzten Tagen in der Tiergartenbreite ihr Unwesen.

Am Montagnachmittag entwendeten Unbekannte zwischen 16.15 Uhr und 17.00 Uhr die Handtasche einer 65 Jahre alten Angestellten des Mehrgenerationenhauses am Hansaplatz. Als diese den Diebstahl feststellte, begab sie sich unverzüglich zu ihrer Wohnung und öffnete mit dem Ersatzschlüssel die Wohnungstür. Ihr fuhr der Schreck in die Glieder, denn in der Wohnung stand ihre zuvor entwendete Handtasche. Die Bankkarten sowie Bargeld aus der Handtasche waren verschwunden, ebenso wie Schmuck und Bargeld aus der Wohnung.

Zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 05.50 Uhr gelangten Unbekannte auf noch zu klärende Art und Weise in das Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz. Sie zerstörten die Glasfüllung einer Bürotür und durchsuchten die dahinterliegende Räumlichkeit. Ob und was sie entwendeten ist derzeit unklar.

Zwischen Montagmorgen 07.55 Uhr und Dienstagmorgen 07.55 Uhr versuchten die Unbekannten in eine ebenfalls am Hansaplatz ansässige Tierarztpraxis einzubrechen, scheiterten jedoch an der Widerstandskraft der Eingangstür.

Gleiches widerfuhr den Tätern als sie zwischen Montagabend 18.15 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr versuchten gewaltsam die Eingangstür eines Blumenfachgeschäfts zu öffnen. Auch hier hielt die Tür ihren Versuchen stand.

Dafür hatten sie bei einer dortigen weiteren Arztpraxis Erfolg, bei der sie gewaltsam ein Fenster öffneten, durch welches sie ins Innere der Behandlungsräume gelangten. Hier entwendeten sie nach ersten Feststellungen ein Sparschwein mit einem unbekannten Geldbetrag.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

