Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 62-Jährige stürzt im Bus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

18.06.2023, 18.15 Uhr

Am Sonntagabend kam es gegen 18.15 Uhr in einem Linienbus eines örtlichen Busunternehmens zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62 Jahre alte Businsassin stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand war die 62-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann am Zentralen Omnibusbahnhof in der Linie 202 eingestiegen und auf der Schulenburgallee in Richtung Brackstedt unterwegs, als der Bus kurz vor der Einmündung Allerstraße stark abbremsen musste. Die Hintergründe hierzu sind derzeit unklar.

In diesem Zusammenhang stürzte die 62-Jährige, konnte zunächst mit ihrem Mann den Bus aus eigener Kraft verlassen, musste jedoch im Laufe des Abends das Klinikum aufsuchen, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Fahrgäste die zur angegebenen Zeit mit der Linie 202 unterwegs waren oder Zeugen die Hinweise zu der Verkehrssituation bzw. Situation im Bus geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell