Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kita - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Hermann-Löns-Straße 16.06.2023, 16.00 Uhr - 19.06.2023, 07.30 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Hermann-Löns-Straße eingebrochen.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei überwanden die Täter mit brachialer Gewalt die Haupteingangstür, betraten und durchsuchten das Gebäude nach sich lohnender Beute. Ob und was ihnen hierbei in die Hände fiel und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell