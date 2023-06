POL-WOB: Betrunkene pöbeln auf City-Fest - Polizeibeamtin verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Paul-Lincke-Straße 15.06.2023, 22.30 Uhr - 17.06.2023, 04.45 Uhr Einen roten VW Multivan California haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Paul-Lincke-Straße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen sieben Jahre alten VW Bus am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr ...

