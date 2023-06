POL-WOB: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Fahrzeugführerin hatte 1,32 Promille intus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Detmerode, J.-F.-Kennedy-Allee 16.06.2023, 21.37 Wolfsburg, OT Neuhaus, Am Seeteich 17.06.2023, 03.40 Uhr Wolfsburg, OT Laagberg, Laagbergstraße 18.06.2023, 01.00 Uhr Wolfsburg, OT Fallersleben, Lange Stücke 18.06.2023, 19.45 Uhr Die Polizei in Wolfsburg registrierte am vergangenen Wochenende vier Trunkenheitsfahrten im Wolfsburger Stadtgebiet, wobei die Fahrzeugführer nicht unerheblich ...

