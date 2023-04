Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur: Girls Day 2023

Bild-Infos

Download

Montabaur (ots)

"Ein Tag als Polizistin" erleben, das war das Motto für 21 Schülerinnen, des diesjährigen Girls'Day, der am 27.04.2023 in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Montabaur stattfand. Hier durften die Mädchen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, aus Schulen der umliegenden Regionen, hinter die Kulissen der Schutz- und Kriminalpolizei schauen. Den Teilnehmerinnen wurde ein spannender und abwechslungsreicher Tag mit vielen Möglichkeiten zum Kennenlernen des Berufs geboten. Dabei durften die "zukünftigen Polizistinnen", eine echte Uniform tragen, den Einsatzgürtel anlegen und sich die Einsatzmittel ganz genau anschauen. Ein Rundgang durch die Dienststelle und die dazugehörigen Räume, wie die Gewahrsamszelle oder auch die Asservatenkammer hinterließen einen bleibenden Eindruck. Wie es sich anfühlt in einem Streifenwagen oder auf einem Polizeimotorrad zu sitzen, war für die Mädchen zudem eine neue Erfahrung. Die Beamten der Kriminalpolizei öffneten ebenfalls ihren Pforten und zeigten an Hand eines inszenierten Fallbeispiels, was es bedeutet einen Zeugen zu befragen und Spuren zu sichern. Wie sichert man richtig Spuren an einem Tatort? Wie nimmt man Fingerabdrücke? Welche Kommissariate gibt es eigentlich bei der Kriminalpolizei? All diese Fragen konnte den Schülerinnen durch die Kriminalbeamten beantwortet werden. Der Einsatz der Rauschbrille, die Alkoholkonsum simuliert, brachten den Teilnehmerinnen neben umfassender Erkenntnis, viel Spaß. Lust mehr über den Polizeiberuf zu erfahren? Dann bewirb dich jetzt! Weitere Informationen zum Polizeiberuf und Einstellungsvoraussetzungen unter: www.polizei.rlp.de ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell