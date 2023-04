Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Miehlen

Miehlen (ots)

Am 27.04.2023, im Zeitraum zwischen 10:00 bis 14:00 Uhr, kam es in der Kieselstraße in Miehlen in Höhe der Firma Polynt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein am Straßenrand geparkter PKW leicht beschädigt wurde. Zwischen 13-14 Uhr konnten Zeugen ein Geräusch wahrnehmen, was zu dem Unfallgeschehen passen könnte. Gleichzeitig konnte im Bereich des Unfallortes ein blauer Transporter gesehen werden, der sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Möglicherweise könnte dieser im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

