POL-PDMT: Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad

Miehlen (ots) - Am 27.04.2023, im Zeitraum zwischen 10:00 bis 14:00 Uhr, kam es in der Kieselstraße in Miehlen in Höhe der Firma Polynt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein am Straßenrand geparkter PKW leicht beschädigt wurde. Zwischen 13-14 Uhr konnten Zeugen ein Geräusch wahrnehmen, was zu dem Unfallgeschehen passen könnte. Gleichzeitig konnte im Bereich des Unfallortes ein blauer Transporter gesehen werden, ...

