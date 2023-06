Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW California entwendet - 50.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Paul-Lincke-Straße 15.06.2023, 22.30 Uhr - 17.06.2023, 04.45 Uhr

Einen roten VW Multivan California haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Paul-Lincke-Straße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen sieben Jahre alten VW Bus am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr war der Multivan verschwunden.

Durch den Diebstahl ist dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell