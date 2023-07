POL-FR: Rickenbach/ Altenschwand: Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.06/01.07.2023, wurde bei einer Holzfirma in der Straße "Im Breitenfeld" eingebrochen. Zwei I-Phones, 14 Pro, Space in Schwarz wurden in der Originalverpackung entwendet. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Ebenfalls am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag, ...

