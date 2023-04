Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Fahrer erwischt Radfahrer und flüchtet

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr befuhr der Fahrer eines weißen Audi S4 die Lindenstraße in Richtung Steinflurstraße. An der Kreuzung zur Schlossstraße kreuzte ein 14 jähriger Fahrradfahrer von oben die Schlossstraße herunterfahrend, den der Audi-Fahrer übersah. Der Fahrradfahrer schleuderte über sein Fahrrad und über das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum liegen. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort in Richtung Steinflurstraße. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit gelocktem Haar handeln. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Audi S4 handeln, auf dem ein Monster-Aufkleber (3 grüne lange Striche, wie Finger)an der Heckscheibe angebracht ist. Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel: 06333/927-0. /piwfb

