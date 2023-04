Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei hält Vorträge bei den Schulen über Gefahren im Internet

Pirmasens (ots)

In den zurückliegenden Wochen wurden durch das Gemeinsame Sachgebiet Jugend (SGJ) der Polizeiinspektion Pirmasens mehrere Unterrichtsstunden in den 6. Klassen der Käthe-Dassler-Realschule Plus mit dem Schwerpunkt "Gefahren in den sozialen Medien" durchgeführt. Alle der beschulten Kinder nahmen an den Unterrichtsstunden sehr aktiv teil und stellten insbesondere Fragen darüber, welche Inhalte sie im Internet veröffentlichen dürfen und welche rechtliche Möglichkeiten sie haben, wenn ihre Mitschülerinnen oder Mitschülern sie mobben oder beleidigen. Viele der Schülerinnen und Schüler hatten auch allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Polizeiberuf, den Aufgabengebieten, aber auch möglicher Gefahren des Polizeialltags. Einige Kinder erkundigten sich trotz ihres noch jungen Alters über Praktikumsmöglichkeiten und der Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei. Aufgrund des großen Interesses der Kinder sind ähnliche Veranstaltungen auch an anderen Schulen geplant.

Kontakt: 06331/520-423 oder pipirmasens.sgj@polizei.rlp.de

