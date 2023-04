Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW prallte gegen Baum - Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen (Ergänzung)

Hasenhäge (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Landesstraße 072 zwischen Hasenhäge und Lübesse (wir informierten) ist der schwer verletzt 60-jährige LKW-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Fahrer erlitt augenscheinlich Verletzungen im Gesicht sowie an Händen und Füßen. Der Verunglücke war zunächst in der erheblich beschädigten Fahrerkabine seines LKW eingeklemmt und musste durch Feuerwehrleute mit schwerem Gerät befreit werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Der 60-Jährige war kurz vor 12 Uhr mit dem LKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Seither ist die Landesstraße zwischen dem Abzweig Hasenhäge und Lübesse voll gesperrt. Eine Umleitung über Uelitz bis nach Lübesse ist eingerichtet. Die Bergung des Unglückslasters dauert derzeit noch an. Am LKW-Gespann entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf ca. 70.000 Euro belaufen soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell