Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kein Führerschein, keine Versicherung, kein Kennzeichen - Polizei zog 15-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr

Lübz (ots)

Gleich mehrere Verkehrsdelikte stellte die Polizei am Dienstagabend bei einem 15-Jährigen fest, der in Lübz mit einem Motorrad unterwegs war und von den Beamten kontrolliert wurde. So ist der jugendliche Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die er zum Führen des Leichtkraftrades benötigt hätte. Zudem war kein amtliches Kennzeichen an der Maschine angebracht. Wie sich herausstellte, war das Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und auch nicht versichert. Dem 15-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem erstattete die Polizei Anzeige unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

