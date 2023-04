Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gasleck führt zu Evakuierung und Straßensperrung

Dobbertin (ots)

Ein Leck an einer Gasleitung hat am Mittwochmittag in Dobbertin zu einer Evakuierung von drei Wohnhäusern geführt. Zudem musste eine Ortsstraße (Lindenstraße) für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei der Verlegung eines Erdkabels versehentlich eine Hauptgasleitung getroffen und beschädigt. Auf Grund des Gaslecks wurden vorsorglich drei nahe der Schadstelle befindlichen Wohnhäuser, in denen sich insgesamt 7 Personen aufhielten, evakuiert. Die Reparaturarbeiten dauerten bis ca. 14 Uhr an, sodass die Anwohner anschließend in ihre Häuser zurückkehren konnten.

