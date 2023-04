POL-LWL: LKW prallte gegen Baum - Fahrer in Führerkabine eingeklemmt (Erstinformation)

Lübz (ots) - Gleich mehrere Verkehrsdelikte stellte die Polizei am Dienstagabend bei einem 15-Jährigen fest, der in Lübz mit einem Motorrad unterwegs war und von den Beamten kontrolliert wurde. So ist der jugendliche Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die er zum Führen des ...

mehr